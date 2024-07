Manelyk González afirma que tiene 'cruda moral' por haber estado en 'Acapulco Shore'

Manelyk González le debe toda su fama a su participación en las mil temporadas de “Acapulco Shore”, programa sobre gente amante de la fiesta, los excesos y de ser tóxica y nefasta. No obstante, tal parece ser que a la influencer ya no le encantan sus orígenes en la farándula, pues afirmó que ahora le da cruda moral verse en algún episodio del reality.

Así lo confesó Manelyk en entrevista con Anette Cuburu, comunicadora al cual la modelo le dijo siente vergüenza y cringe por todo lo que hizo en “Acapulco Shore”, el que es quizás el único programa exitoso que ha tenido MTV Latam desde su caída y decadencia hace años.

"Un día me topé con Acapulco Shore en la televisión y, te voy a ser muy sincera, dije '¿Quién en su sano juicio autorizó que esto saliera al aire?', así como abuelita espantada", inició diciéndole Anette Cuburu a Manelyk.

"Luego empecé a platicar con gente, en comidas y cosas, y se empezó a volver un éxito; empecé a ver que había una generación que necesitaba ver eso", agregó la conductora.

Ante esto, Manelyk le respondió: "La verdad es que le abrimos muchas puertas a muchos reality shows, quitamos muchos tabús. De repente ahorita todavía es un gusto culposo porque todo mundo ha visto Acapulco Shore; dicen 'Mi hermana es fan', pero nunca ellos".

"Fue como un shock hasta para nosotros, de '¿Qué es esto?'. Cuando me vi, dije 'Me destruí la vida. ¿En qué momento pensé que era buena idea?'", dijo Manelyk toda arrepentida.

"Hasta la fecha, no puedo ver un capítulo completo de Acapulco Shore; aunque ya pasaron 10 años, nunca me veo, me muero da la vergüenza", agregó con asco.

Manelyk agregó que verse en el programa "es como cruda moral" porque hizo cosas muy estúpidas: "Estoy borracha, estás chica, son cosas que digo '¿En qué momento se me ocurrió que era buena idea?'. Pero en ese momento era un hit para los de mi edad o hasta más chicos".