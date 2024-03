Manelyk afirma que 'La casa de los famosos' es un fraude: 'la ganadora que estaba elegida'

Manelyk González se convirtió en tendencia, pues circula en redes sociales un video en el que la famosa influencer habla pestes de “La casa de los famosos”, programa televisivo que afirmó es un fraude, pues remarcó que, cuando ella participó en la primera edición, la producción ya había elegido a la ganadora del programa.

Esto surgió luego de que Thali García, ex participante de dicho reality show de Telemundo, acusó a la producción durante una transmisión en vivo de haberla drogado estando al interior de la casa, cosa que Manelyk afirmó que era una vil mentira.

Ya Mane, ya sabemos que debes defender a la empresa con la que trabajas 🫠 #LCDLF4 pic.twitter.com/L3bFH5WllC — 𝑾𝒂𝒕𝒉𝒆𝒗𝒆𝒓 (@thekingkyliefc) March 12, 2024

Sin embargo, los fans arremetieron en contra de Manelyk y calificaron como una total hipócrita por defender a la emisión de Telemundo, reviviendo su video en el que acusó hace algunos años a “La casa de los famosos” de ser un total y completo fraude, pues según ella Alicia Machado ya había sido elegida como la ganadora del programa, desde el principio de la emisión.

“Mi amor, llegaste a la final porque necesitaban plantitas que adornaran a la ganadora que estaba elegida desde el principio y, entre más ‘X’ fueran las plantitas, más espectacular se iba a ver la ganadora”, afirmó Manelyk González en aquel video.

manelyk hasta ella misma a dicho que ahí no le dejan decir muchas cosas, ahora la mentirosa es thalihttps://t.co/QkNqBTxfXk — 💄𝑩𝒊𝒕𝒄𝒉 𝒊𝒏 𝒃𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓𝒓𝒐𝒕𝒂 🧩 (@freemysouls) March 12, 2024

Por ello, decenas de fans de los programas televisivos de calidad diosa y de gente famosa por cosas random arremetieron en contra de Manelyk, dejando comentarios en las redes sociales en los que es destrozada por la opinión pública.

“Mane llama mentirosa a @thaligarce por las recientes declaraciones, pero años atrás ella había dicho que los ganadores de la casa se eligen desde el inicio de la temporada. Pero entendemos que si no defiendes a Telemundo también te corren y te dejan sin trabajo”, se lee en un tuit” y “A Manelyk no le queda de otra más que desacreditar a Thali… tonta no es, de ahí come y tiene que ser profesional! Después que le hagan la gatada a Mane por parte de Telemundo entonces si explotara y le dará la razón”, le dijeron.