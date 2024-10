Mar de Regil revela que tuvo problemas alimenticios: 'Como cualquier mujer' | VIDEO

La hija de Bárbara de Regil, Mar de Regil, reveló que ha tenido problemas alimenticios en su vida, pues la joven de apenas 20 años ha tenido que lidiar a lo largo de su trayectoria en redes sociales, con hate por parte del público en general.

Como su madre, Mar de Regil ha destacado en redes sociales no solo por sus tips de estilo de vida, sino por las polémicas que ha enfrentado, pues la han criticado por supuestamente ser grosera con chicas en antros, tener la 'realidad alterada' al vender su arte en miles de pesos y por mucho más.

La joven habló abiertamente sobre el impacto que los comentarios negativos sobre su bienestar mental, así como los desafíos que enfrentó con su físico en el pasado, pues contó que tuvo problemas con la comida en algún punto.

Mar de Regil dice que ha tenido problemas alimenticios en el pasado

En una conversación con medios de comunicación, Mar de Regil fue cuestionada respecto a la influencia que ha tenido su madre, pues Barbara de Regil ha destacado por su enfoque body positive y por animar al ejercicio y alimentación rigurosa.

La joven mencionó que el movimiento del amor propio se ha vuelto mucho más popular con el tiempo, lo cual señala como algo positivo. Fue entonces cuando contó que ella misma ha experimentado problemas sobre la percepción de su físico.

"Yo he tenido problemas con mi cuerpo como cualquier mujer y cualquier persona, pero no hay nada como aceptarte y tener amor propio", reflexionó, dejando ver que muchas veces el odio masivo en redes sociales puede afectar bastante a las personas.

"Sí tuve mis problemitas obviamente, pero siento que no me puedo dejar afectar física, mentalmente por el comentario de alguien que ni siquiera conozco y que ni siquiera me conoce, entonces como que neta darle esa importancia y yo sentirme mal y enflacar de más o cosas que no son necesarias, eso ya no está padre", reveló.

La joven mencionó que a pesar de todo, sabe que las críticas son parte de tener una vida pública: ""Es algo que ha pasado y es algo a lo que estás arriesgándote en el momento en que abres tus redes sociales y en el momento en que decides tener una vida pública y en que la gente se da el derecho de opinar de tu persona y pues es normal porque tú estás exponiendo tu vida, siento que no lo puedes evitar", expresó.