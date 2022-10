Marc Anthony se le arrodilla a Maluma y se besan en concierto (VIDEO)

Es bien sabido que Maluma y Marc Anthony tienen una relación muy buena y cerca, y lo volvieron a dejar claro durante el último concierto del colombiano.

Los hechos ocurrieron durante un concierto que Maluma ofreció en Ecuador, al cual inesperadamente llegó Marc Anthony.

Marc Anthony salió por la parte lateral y caminó lentamente hacia Maluma. Se arrodilló ante él y tras ello ambos se abrazaron muy efusivamente y se besaron las mejillas.

“Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música, el de la música ya está escrito. Lo que tú me has enseñado sale del corazón. Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida, cab***”, le dijo Maluma a su colega y amigo.