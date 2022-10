Sebastián Ligarde revela entre lágrimas que le diagnosticaron 2 tumores en el colon

Sebastián Ligarde, actor conocido por participar en telenovelas como “Quinceañera”, reveló completamente devastado que le encontraron dos tumores en el colon.

Sebastián Ligarde narró a “De Primera Mano” que acudió a hacerse un procedimiento de rutina y fue ahí en el que le encontraron los dos tumores: uno de 10 milímetros que le extirparon y otro de 33 milímetros que aún tiene.

“A partir de los 60 años de edad, todos los seres humanos tenemos que tener muchísima cautela con lo que hacemos con nuestro cuerpo, cuidarlo, estarnos checando. Me refiero a una colonoscopía que yo me hice rutinaria, sin ningún síntoma”, narró.

El famoso agregó que el tumor que no le pudieron sacar es del tamaño de una pelota de golf y dijo que aún no se lo extirpan porque una mitad está unida al tejido y la otra tiene como un ‘cuello’.

“Ahorita tengo entendido que es benigno, pero hay resultados encontrados; ese ha sido el problema de los 4 meses. En un reporte dice una cosa, en otro dice otra cosa, no concuerdan los reportes”, lamentó.

Sebastián Ligarde agregó el tumor tuvo que haber sido eliminado tiempo atrás, pero no ha sido así por un asunto burocrático.

“Todavía estoy lidiando con la burocracia del sistema de salud para poder salir de esta cirugía, si es que va a ser, porque tengo entendido que posiblemente intenten de nuevo a través de una colonoscopia removerla y si no va a tener que ser en el quirófano”, señaló.

“Creo que hay una lección que aprender para todos: el tiempo. Todo lo que muchas veces nosotros vemos como desgracias, son bendiciones porque no sabemos si tenemos mañana. Todas las cosas que a mí antes me angustiaban, o preocupaban o me dolían, ahora las abrazo porque significan que estoy vivo”, agregó con la voz rota por el llanto.

Finalmente, emitió un duro mensaje respecto a la fragilidad de la vida: “aunque a veces me duela moverme o levantarme de la cama hay que hacerlo, porque la fecha de caducidad existe y nadie sabemos cuándo va a ser, si va a ser mañana, pasado, en seis meses, en un año. Esa ha sido la lección más grande aprendida en estos 4 meses de mucho dolor psicológico y físico, agradecerle a la vida los momentos”.