Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian que serán papás: "pronto seremos tres"

La influencer Mariana Rodríguez y su esposo Samuel Rodríguez, gobernador de Nuevo León, sorprendieron al anunciar en redes sociales que se convertirán en papás.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa pareja publicó una fotografía en la que se puede ver el ultrasonido del bebé, además de que acompañaron la imagen con un emotivo mensaje para darle la bienvenida a su primer hijo.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3 tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos!!! Te amamos”, se lee en el mensaje de redes sociales.

Usuarios y fans felicitan a Mariana Rodríguez y Samuel García

Los usuarios, amigos y fans de Mariana Rodríguez y Samuel García no dudaron en expresar su emoción y apoyo a la pareja ante la noticia.

“Que felicidad ver esta noticia, mis mejores vibras para ti y tu bebé”, “Ya sabíamos!!! Hemos observado cambios en el cuerpo de Mariana… muchas felicidades!!!”, “Muchas bendiciones, mucho amor y mucha luz para los tres. Los quiero”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en redes sociales.

Hace unos días el tiktoker de espectáculos Pablo Chagra había revelado que una famosa de Monterrey estaba embarazada y aunque no dio a conocer el nombre los usuarios señalaron que se trataba de Mariana Rodríguez.