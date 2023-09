Mariazel revela que se le apareció el fantasma de su mamá: 'estaba engarrotada' (VIDEO)

Mariazel dejó claro que tiene sensibilidad para los espectros en pena y espíritus chocarreros, pues la famosa dio a conocer que se le apareció el fantasma de su madre en una situación muy misteriosa y enigmática.

Mariazel asistió como invitada al programa “Montse & Joe” conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, en el cual reveló cómo vivió su experiencia de ultratumba protagonizada por el ánima en pena de su madre, porque los espíritus en descanso están en el cielo, según la mitología cristiana.

De acuerdo con Mariazel, el suceso ocurrió en el año 2012, poco tiempo después de que su hija Laia nació. Explicó que su madre tenía poco de haberse muerto, motivo por el cual estaba deprimida, por eso motivo decidió pasar unos días en Cuernavaca, en casa de su suegra… y fue justo cuando dormía cuando el espíritu de su madre se le manifestó.

“Justo acababa de morir mi mamá, estaba super triste, no estuve con ella cuando murió... mi hija nació unas semanas después de que mi mamá murió... nos fuimos a Cuernavaca, estamos en casa de mi suegra, estaba acostada y la luz se prendió completamente.... estábamos de noche, debían ser dos o tres de la madrugada... estaba engarrotada y vi salir a mi mamá del clóset con un vestido verde que usaba mucho”, narró.

Mariazel agregó que pensó que se iba a morir pues no podía respirar. Para su buena suerte, su esposo Adrián Rubio estaba con ella y la abrazó, pues él también sintió la presencia del especto, que quizás más que un fantasma era un demonio disfrazado.

“No podía hablar... se me puso cerca y empiezo a querer gritar, hablar y no podía, de repente la luz se apaga, siento a Adrián al lado mío y me dice... me impresioné, estoy creando imágenes, él me ve, me sujeta y me dice ´sí, Zel, estuvo aquí tu mamá, lo sentí', le trato de buscar explicaciones... me puse a llorar”, remarcó Mariazel.