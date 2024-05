Maribel Guardia se 'arregla' la cara y presume cómo le quedó (VIDEO)

Maribel Guardia, de 64 años, es conocida en los bajos mundos de la farándula como la “mami silicón”, pues a sus 64 años se niega a envejecer y siempre busca las formas más invasivas para burlar a la madre naturaleza y tratar de mantener una apariencia de como cuando tenía 30 años.

Ahora, la mamá del difunto Julián Figueroa presumió en sus redes sociales, especialmente su TikTok, que se fue a hacer un arreglo estético en la cara y mostró cómo fue quedaron los resultados a sus fans.

Maribel Guardia grabó el procedimiento desde el inicio y le demostró a sus fans que la edad siempre se puede burlar, siempre y cuando decidas invertirle mucho dinero a cirujanos ya a inyecciones de sustancias.

En esta ocasión, Maribel Guardia se sometió a un procedimiento estético de cambió diseño de su ceja, por lo que fue al consultorio de un experto en microblading. Este método consiste en la aplicación de pigmento semipermanente en la piel, creando trazos que imitan el pelo real, ofreciendo un aspecto más poblado y simétrico... es casi como si te la tatuaras pro usando palabras en inglés.

En el video se ve cómo le ponen anestesia a la famosa en las cejas y posteriormente la manera en la que le aplican el pigmento.

Maribel Guardia dijo sentirse satisfecha con los resultados de sus nuevas cejas: “No me dolió nada, estuvo muy bien, no sangre nunca, qué maravilla”, externó la famosa toda feliz y animada ante su cámara.

Como era de esperarse, los seguidores de las aventuras quirúrgicas de Maribel Guardia le aplaudieron su acción y le dejaron decenas de comentarios de apoyos en el video, como: “Te ves increíble, como siempre”, “Con o sin maquillaje te ves hermosa”, “acábeme de criar, señora, aunque me de puro silicón”, “ufffas, como los buenos vinos” y “chulada, de mujer”.