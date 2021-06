Marina de Tavira rompe el silencio sobre nuevo romance de su ex Rafael Sánchez con una joven de 24 años

La actriz Marina de Tavira habló sobre el nuevo romance que tiene su expareja el también actor Rafael Sánchez Navarro.

Marina de Tavira, quien participó en la cinta “Roma”, fue abordada por los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando la actriz se disponía a viajar hacia Estados Unidos para grabar una serie.

La actriz fue cuestionada sobre la nueva relación de Rafael Sánchez Navarro que mantiene con una joven de 24 años.

Marina de Tavira dijo que no estaba enterada, pero que le deseaba lo mejor. “La verdad es que no he leído nada (sobre su nueva relación), pero siempre le desearé toda la felicidad”, comentó la actriz.

Fue la única declaración que dio al respecto, ya que Marina de Tavira pidió a los medios solo preguntarle cosas sobre su trabajo y no sobre su vida personal.

“Yo les agradezco muchísimo su presencia y, como siempre saben, respeto su trabajo, pero también me gusta que la parte personal, se queda personal”, dijo la actriz.

Marina de Tavira es cuestionada sobre su relación con Diego Luna

La actriz también fue cuestionada sobre su relación con el actor Diego Luna a lo que ella respondió: “Como ya saben, lo trato siempre, siempre trato que lo profesional y lo personal se mantengan en áreas distintas”.