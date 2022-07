Mario Bezares afirma que no se burló de la muerte de Paco Stanley; quería "cotorrear conmigo mismo"

Mario Bezares fue duramente criticado por burlarse de la Paco Stanley a través de una polémica parodia.

Y es que Mario Bezares subió a su Instagram un video en el que está comiendo con su familia en un restaurante y de repente dice: “Bueno familia voy al baño”. Sus hijos se levantan detrás de él y le dicen que ellos lo acompañan.

Esto desató la furia de los internautas por las obvias referencias al asesinato de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999, pues Mario Bezares contó que él y Paco fueron al baño antes de la ejecución del conductor.

Ese fatídico día Paco Stanley salió primero del baño y fue asesinado afuera del restaurante, mientras que Mario Bezares se quedó adentro, tras enterarse lo que estaba pasando.

Tras la polémica que se generó, Mario Bezares ofreció una entrevista a “De Primera Mano” en la que afirmó que no se burló de Paco Stanley, sino de sí mismo.

“Yo me burlé de mí mismo, de una situación que yo pasé ese día del asesinato, se me hace muy agresivo que digan que me burlo del asesinato de mi amigo”, pronunció.

"Es una situación que a mí me pasó, que se manejó, que me quedé en el baño mientras lo ejecutaban y no es cierto, fue una situación que los dos entramos al baño, él sale primero y yo me quedo, porque no somos robots para terminar al mismo tiempo, y es cuando sucede todo esto, y es cuando se viene ese chiste que todo mundo utiliza", agregó Mario Bezares.

Finalmente, el famoso afirmó que no le importa la opinión de los haters y que “después de 23 años rompes con esa catarsis de decir: 'voy a cotorrear conmigo mismo'".