Martha Figueroa demanda a joven que acusó a su hijo de abuso 

Martha Figueroa decidió interponer una denuncia legal contra la joven que acusó a su hijo Alex Vaca de haber abusado sexualmente de ella.

“Ya estamos en el asunto legal, la injusticia es la injusticia, y me cayó gorda, pero para eso estoy haciendo lo que tengo que hacer legalmente, que ahí se resuelve, no en las redes ni en los programas, ni nada”, señaló Martha Figueroa sobre el caso de su hijo Alex Vaca Figueroa.

Figueroa dijo al programa Ventaneando que la denuncia era por “difamación”.

Los señalamientos contra su hijo se dieron en redes sociales luego de que Martha Figueroa causara polémica al hablar del caso de la influencer Nath Campos, quien denunció que Rix la violó tras acudir a una fiesta.

La periodista de espectáculos culpó al consumo de bebidas alcohólicas como el “causante” de los abusos sexuales, declaraciones que desataron críticas de redes sociales.

En Twitter una joven denunció el presunto acoso que sufrió por parte de Alex Vaca Figueroa, hijo de la presentadora.

“Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él”, dijo la joven.

