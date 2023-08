Marysol Sosa afirma que su mamá Anel se victimiza y que la difamó por renunciar a la herencia de José José

Anel Noreña y Marysol Sosa están protagonizando una polémica que cada día se enciende más, pues luego de que la ex esposa de José José afirmó que su hija renunció a la herencia del “Príncipe de la canción” de una manea muy tóxica y que además su esposo casi la golpea, la media hermana de Sarita salió a desmentir a su progenitora y señalar que la está difamando.

“Se suscitó una gritadera en donde ella agarró una servilleta y puso: ‘renuncio a mi herencia’ me lo aventó y le dice al marido: ‘vámonos porque ésta está loca y con ella no se puede hablar’, es una tontería pero así fue”, dijo Anel al programa Hoy.

Se están peleandaaa! La bronca entre Anel y Marysol Sosa se sigue poniendo buena y ahora la hija mayor del príncipe dice que su madre se victimiza y que sus problemas vienen desde antes de casarse. Vamos con lo que dijo Anel: pic.twitter.com/LxRLpljCWE — Chismosote (@ChismosoteTV) August 18, 2023

“Se me echaron los dos encima pero en una forma que yo pensé que el hombre me iba a dar un moquete, se me vino encima, estaba la barrita de la cocina y Marisol allá sentada y el otro diciéndome ‘a mi esposa no le vas a hablar así’, agregó Anel respeto a las intenciones de su yerno de pegarle.

Ante ello, Marysol Sosa emitió un comunicado en sus redes sociales en el que acusó a su mamá de hacerse la víctima y de difamarla, dejando claro que el pleito entre ambas está lejos de terminar.

Mqrysol Sosa Especial

“A mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia mi esposo y mi persona”, sentenció Marysol Sosa en el documento, en el cual además dijo que renunció a la herencia de José José “sabiendo lo que vendría a complicar mi vida”.

“Efectivamente, no se me permite utilizar el nombre e imagen de mi padre y prefiero seguir así y no bajo imposiciones que comprometan la dignidad de mi casa y dañen la memoria de papá”, finalizó la famosa es su comunicado.