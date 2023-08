Anel Noreña revela que se alejó de su hija Marysol por una fuerte pelea: 'su esposo me iba a dar un moquete'

Desde el fallecimiento de José José, ha existido una polémica entre sus familiares respecto a la herencia y cómo iba a ser repartida. Lamentablemente para los codiciosos de sus hijos, Anel Noreña, su primera esposa, fue elegida como la heredera universal y albacea de su patrimonio, cosa que le ha traído severos distanciamientos con sus hijos, especialmente Marysol Sosa.

Anel Noreña se encuentra distanciada de Marysol Sosa desde hace dos años, hecho que ambas habían justificado con la pandemia de COVID, pero la ex modelo por fin rompió el silencio y habló de la mala relación que tiene con su hija.

Anel Noreña y Marysol Sosa Foto: Tomada de Internet

En entrevista con el programa Hoy, Anel afirmó que desde hace dos años no ve a Marysol, quien tampoco la deja convivir con sus nietos. Pese a la pelea tóxica que tuvo con ella, la también actriz le pidió que recapacitara y que se digne a arreglar las cosas.

Según contó Anel Noreña, el pleito con Marysol inició porque ésta le dijo loca: “Se suscitó una gritadera en donde ella agarró una servilleta y puso: ‘renuncio a mi herencia’ me lo aventó y le dice al marido: ‘vámonos porque ésta está loca y con ella no se puede hablar’, es una tontería pero así fue”.

Marysol Sosa Especial

Tan fuerte fue el pleito que Anel pensó que el marido de Marysol le iba a pegar: “se me echaron los dos encima pero en una forma que yo pensé que el hombre me iba a dar un moquete, se me vino encima, estaba la barrita de la cocina y Marisol allá sentada y el otro diciéndome ‘a mi esposa no le vas a hablar así’ ¿qué, qué qué?, ese fue el meollo pasa en todas las familias y desgraciadamente pasó en la nuestra”.

Por ello, los conductores de Hoy le hicieron un llamado a Marysol Sosa y le exigieron que arregle las cosas con su madre.