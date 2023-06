¿Sergio Mayer dejó en la ruina a José José? Esto dijo sobre las regalías que según robó

Según Gustavo Adolfo Infante, Sergio Mayer le robó las regalías digitales a José José, y supuestamente, tras la muerte del cantante, el ex diputado comenzó a cobrar dichos ingresos.

Al ser cuestionado al respecto en “La casa de los famosos México”, Sergio Mayer contó su versión de la historia, la cual está dejando con la duda a muchos fans respecto a sus verdaderas intenciones con José José.

“Un conductor de televisión, un pendejo***, que siempre me ataca se inventó una historia de que yo le robaba las regalías a José José lo cual no existe. Se inventó este estúpido, que yo había hecho que José José me firmará un contrato donde yo me quedaría con sus regalías”, inició bien enojado.

Sergio Mayer afirmó que era muy amigo de José José y que incluso le recomendó hacerse youtuber para poder generar dinero con sus canciones.

“Era mi amigo, trabajamos juntos en ‘La Fea’, nos hicimos muy amigos, nos veíamos mucho, había mucho cariño y amor. Cuando él se enfermó, cada que venía a México yo lo apoyaba con algo, una vez le dije: ‘Tienes que hacer un canal’, todavía no existía Instagram”, dijo.

“Le dije: ‘José tienes que hacer un canal de YouTube donde te graben y tú subas tu contenido’, entonces empieces a generar contenido porque los intérpretes no reciben regalías por las canciones, solo la reciben los compositores”, añadió Sergio Mayer.

Tras ello, el famoso afirmó que él nunca tocó el dinero del intérprete de “El Triste”: “Siempre les dije demuéstrenlo y me chingar** Hasta hoy, nadie ha comprobado que yo robé regalías a José José, fue para ayudarlo, él ya no tenía dinero”, remarcó.