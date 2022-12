"¿Quién mató a Jenni Rivera?": TODO sobre el documental que su familia odia

Se cumplieron 10 años de la misteriosa muerte de Jenni Rivera y la plataforma de streaming Peacock lo está celebrando a lo grande, pues lanzó el documental “¿Quién mató a Jenni Rivera?”, el cual desató la furia de su familia.

“¿Quién mató a Jenni Rivera?” es producido por Cio Lorenzo, Stephen Land y Raul Mateu; y consta de tres capítulos que se rodaron en Miami, Los Ángeles, Monterrey y la Ciudad de México.

En la producción participan expertos en la industria musical, así como personas cercanas a Jenni Rivera, quienes ofrecieron entrevistas y declaraciones sobre la cantante y lo que habría ocurrido con el accidente donde murió.

Con el documental, los productores buscan descifrar qué fue lo que provocó el accidente de ‘La Diva de la Banda’, en el que también murieron el publirrelacionista Arturo Rivera Ruiz, el maquillista Jacob Yebale, el estilista Jorge Armando Sánchez, el abogado Mario Macías Pacheco y los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez.

“¿Quién mató a Jenni Rivera?” se estrenó el 6 de diciembre en Peacock y no fue bien recibido por la familia de la artista, pues su hermano Juan dijo que ni él ni sus parientes aprobaban el documental, pues lucraba con la muerte de la famosa.

“A mí no me dijeron de qué iba a tratar la serie, hablamos mi mamá, mi papá y yo y llegamos a la conclusión de que no era justo que alguien estuviera haciendo un documental de esta magnitud… les dijimos que no”, dijo a “De Primera Mano”.

“La verdad, me da pena, me da vergüenza, molesta, duele que tengan que hacer algo de esa magnitud. A mí me habían dicho que iban a hacer algo bien bonito sobre la vida de Jenni y cómo ha impactado a las mujeres, inspirado y motivado, y nada qué ver”, agregó.