Chiquis Rivera calienta las redes con su provocativa canción de Navidad (VIDEO)

Chiquis Rivera impactó a sus fans, pues protagoniza una nueva canción de Navidad, con la cual le quita el frío a los internautas por lo candente y picante que sale en su video.

Se trata de una nueva versión del clásico villancico “Jingle Bells” titulada “Jingle Bells (vamos al de way)”, con la cual Chiquis Rivera promociona una app de citas estadounidense especializada en los latinos que viven allá.

“No puedo esperar a que vean el video de 'Jingle Bells (Vamos all the way)', ¡mi primera canción navideña!”, escribió la famosa en inglés junto a un adelanto, dejando claro que su público no es el que habla español nativo.

En el video Chiquis Rivera aparece bailando mientras luce un ajustado disfraz de Santa Claus sexy altamente escotado, mientras otras personas ligan en su celular.

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar y rápidamente le dejaron comentarios como “nuestra Mariah Carey”, “pa’ derretir el hielo bien cachondo”, “abejita reina qué regalote” y “suena mucho mejor esa canción en ranchera”.