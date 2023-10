¿Matthew Perry, Chandler de Friends, tuvo hijos?

Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler en la serie Friends, murió a los 54 años de edad, por lo que los fans están recordando episodios de la vida del actor.

En la serie Chandler se casó con Mónica de Cox y formaron una familia, sin embargo, en la vida real esto no sucedió así para el actor.

¿Matthew Perry se casó y tuvo hijos?

En la vida real Matthew Perry fue el único actor de Friends que nunca se casó y tampoco tuvo hijos. Jennifer Aniston, quien fue parte del elenco, tampoco tuvo hijos, pero sí se casó.

El motivo por el que nunca se casó fue porque le tenía miedo al compromiso. El actor contó que era uno de sus temores y no podía lidiar con él. Hasta que en una entrevista señaló que ya lo había superado e incluso señaló que sí era su deseo tener una esposa e hijos, tal cual como lo hizo Chandler Bing en Friends.

Muere el actor Matthew Perry, Chandler de Friends Foto: AP

¿Quien era Matthew Perry?

Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts.

Perry es más famoso por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los 90 Friends que duró 10 temporadas. Su personaje era uno de los favoritos de los fanáticos, al igual que su actuación, cuyos gestos y líneas han sido recreados y parodiados por fans de todo el mundo.

Internet se despide se Chandler. Foto: Instagram

Sin embargo, también apareció en otras producciones como había protagonizado o fue estrella invitada en muchos otros programas de televisión a lo largo de los años, como 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Charles in Charge", "Sydney", "Beverly Hills, 90210", "Home Free", "Ally McBeal", "The West Wing", "Scrubs", "Studio 60 on the Sunset Strip", "Go On", " La extraña pareja' y más.

El mismo actor reveló que uno de sus momentos más oscuros fue su batalla contra las adicciones, ya que justamente su peor momento fue en las filmaciones de Friends, motivo por el cual a él no le gustaba verse en la serie porque le recordaba esa época.

Según TMZ en la escena de su muerte no se hallaron indicios de drogas ni tampoco de suicidios. pero la policía ya está investigando para esclarecer la causa del fallecimiento.