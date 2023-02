Maxine Woodside se lanza contra Ana María Alvarado por decir que la corrió: "Miente para monetizar"

Maxine Woodside aclaró la situación por el supuesto despido de Ana María Alvarado de su programa de radio “Todo para la mujer”.

La periodista tomó un fragmento de la emisión de hoy para hablar del caso de Ana María Alvarado y volvió a insistir en que ella no la corrió y aseguró que desde que hubo el pleito con Gustavo Adolfo Infante Ana María vio una oportunidad de monetizar con el escándalo en su canal de YouTube.

"Lo que pasa con Anita, es que ella vio, desde el pleito con Gustavo Adolfo Infante, que le funcionó muy bien en sus redes y lo puede monetizar. Todos estos chismes a ella le funcionan y los monetiza", dijo Maxine Woodside en su programa de radio.

“Está contando cosas imprecisas, cosas que no pasaron, inclusive aquí al final, a la salida y ahí están todos los de radio que nos vieron, nos dimos un abrazo”, comentó la conductora.

¿Por qué crees que se resuelve en Twitter o en YouTube? Porque le funciona y ella monetiza, a mí se me hace un poco mal de Anita que esté contando mentiras para poder monetizar más. El caso es que lo que está contando es mentira, yo no la corrí Maxine Woodside.

La periodista comentó que se siente muy triste ante la situación por los dichos de Ana María Alvarado. Maxine Woodside dijo que Ana le expresó que ya no estaba a gusto por la nueva forma en la que se está llevando el programa.

Mencionó que ella no tiene el poder para correr a Ana María Alvarado, ya que las dos son empleadas de Grupo Fórmula. “A ella no le gustó el cambio, pero no la corrí. Anita tiene aquí su lugar los martes”, indicó Maxine Woodside.