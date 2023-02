Ana María Alvarado desmiente a Maxine Woodside y reiterá que sí la corrió: "no sé si se le olvidó"

Ana María Alvarado salió a desmentir a Maxine Woodside, quien afirmó que no había despedido a la periodista.

“Es completamente falso, yo no la corrí, nadie corrió a Anita, ella sigue teniendo su lugar y ahí la esperamos el próximo martes. Mañana más detalles en el programa, les mando un beso”, salió a decir Maxine Woodside, luego de que Ana María Alvarado compartió en sus redes que la presentadora la había sacado del programa de radio.

Como ya hizo cuentas de que pagar 32 años de trabajo le saldrá muy caro, *Maxine Woodside* se echa para atrás y asegura que nunca despidió a *Ana María Alvarado* y que *Anita* sigue teniendo su lugar en Todo para la Mujer.

Mejor que cuente una de vaqueros pic.twitter.com/BzHc3wpg6u — cloudy 🌧🎈 (@Sucka38) February 1, 2023

Tras ello, Ana María Alvarado le respondió a su ex jefa haciendo una transmisión en YouTube que Ana María Alvarado en la que volvió a afirmar que Maxine la corrió y que va a pelear para que la empresa la liquide conforme a la ley, pues trabajó ahí 30 años.

“De ser el brazo derecho pasé a ser el patito negro de la fila. Así lo decidieron, fueron ellos los que me dijeron que era de solo un día. Todo lo que he dicho es verdad y tengo manera de probarlo. No me habría atrevido a decir una mentira porque yo no me conduzco así y podrían probarlo. Yo puedo probar que no estoy mintiendo. No sé cómo pueden comprobar ellos lo contrario”, dijo.

Asimismo, Ana María Alvarado le dijo a Javier Ceriani y Elisa Beristain de “Chisme no Like” que no es la primera vez que Maxine Woodside sale a decir que sus dichos son mentiras:

“Sí, me despidió el día de hoy. Ella acostumbra a que cuando digo algo me desmiente, porque ya lo había hecho. No sé cuál es el objetivo, porque de que así fue, así fue. Es más, su última frase fue ‘este es el final, que triste terminarlo así’ y con eso reafirmó que me está despidiendo”, remarcó.

Asimismo, en “Sale el Sol” Ana María Alvarado aseguró que Maxine Woodside ya se está preparando legalmente, porque, como suelen hacer muchos patrones en México, se quiere deslindar de sus obligaciones laborales y darle nada más las gracias sin su liquidación.

“Esta es una respuesta donde evidentemente ya está asesorada porque luego también sacó un comunicado, ya acudió a asesoría con un abogado porque quiere hacerse a un lado de las obligaciones legales que corresponden”, lamentó.

“‘Estoy de acuerdo con que busques tu liquidación’, bueno entonces con quién lo veo, y me dijo con un ejecutivo de Radio Fórmula. Entonces la cosa quedó muy clara, no sé si se le olvidó, pero de que me despidió, me despidió”, finalizó Ana María Alvarado.