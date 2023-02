Paquita la del Barrio "anda mal" de salud, revelan ¿está muy grave?

Paquita la del Barrio tiene “con le Jesús en la boca” a sus fans, pues se dio a conocer que la cantante está delicada de su salud y se le dificulta dar sus espectáculos.

Así lo reveló Inés Moreno, periodista que señaló que Paquita la del Barrio había tenido que salirse de las grabaciones de un show, pues se empezó a sentir mal.

"Ella fue a un show que grabaron y dijeron que vieron a Paquita la del Barrio muy agotada, que incluso, en medio del show se la tuvieron que llevar en silla de ruedas y que ya la veían muy disminuida y delicada de salud", dijo.

Por ello, la comunicadora contactó al mánager de la cantante, Francisco Torres, quien le afirmó que Paquita la del Barrio está mala de salud.

"No tanto como delicada, pero sí anda mal. Sí de pronto se siente mal, pero no delicada, seguimos programando shows y todo, pero pues sí se anda sintiendo malita, se fue a hacer estudios, por ahí salió baja en algunas cosas, pero pues no podemos echar de menos la edad", dijo.

El manager de Paquita la del Barrio agregó que la famosa ya no tiene la misma energía y dijo que hay veces que se ha subido a dar un show sintiéndose mal.

"Está haciendo el esfuerzo de sacar los shows y sí me dice, 'me siento mal', pero se sube al escenario y se transforma, o sea lo intenta y ya baja y es como sí pude, hasta ahorita no nos ha pasado eso. La estamos cuidando de hacer shows tranquilos, y cositas espaciadas, no hacemos muchos medios por lo mismo, pero ahí va, pero sí hay muchas cosas que ya no puede hacer", remarcó.