Paquita la del Barrio manda mensaje a Shakira: "Estoy contigo, no te achicopales" (VIDEO)

La cantante Paquita la del Barrio le mandó un mensaje a Shakira, luego de que lanzó su canción contra Piqué y que la colombiana fuera tachada de “ardida” y “dolida” por algunos usuarios de Internet.

Desde que empezaron a salir memes en los que comparaban a Shakira con Paquita la del Barrio, la mexicana no dudó en expresarle su apoyo, pero esta vez decidió hacer un video para externarle más profundamente su apoyo.

“Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. ¿Qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, no te preocupes”, dijo Paquita la del Barrio en su grabación.

Paquita la del Barrio también aseguró que ella ha vivido decepciones amorosas y que también la han tachado de dolida.

Yo tengo para toda clase de problemas, yo no sé a qué vine a ese mundo, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas. Tienes por quién vivir, igual que yo, lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Tú échale ganas mija