Me Caigo de Risa: ¿Por qué se fue Ricardo Margaleff del programa?

La familia disfuncional de Me Caigo de Risa perdió a uno de sus integrantes y se trata de Ricardo Margaleff, quien anunció su salida del programa de comedia.

En medio de lágrimas, Ricardo Margaleff se despidió de sus compañeros con los que estuvo compartiendo el escenario durante las temporadas de Me Caigo de Risa.

“Los quiero muchísimo, los voy a extrañar. Me llevo en esta temporada un cachito menos de corazón, se queda aquí y mucho aprendizaje. Me voy contento, pero sí dejo aquí un pedacito de mi corazón, los quiero mucho”, dijo Ricardo Margaleff.

¿Por qué se va Ricardo Margaleff de Me Caigo de Risa?

Ricardo Margaleff se va de Me Caigo de Risa porque va a hacer un programa de comedia junto a Daniela Luján, se trata de un spin-off de Una Familia de Diez en la que se abundará más en la historia de los personajes de Gaby y Plutarco.

“Después de casi 17 años y de ocho de Me Caigo de Risa, gracias a Me Caigo de Risa, eso sí lo puedo decir, la empresa decide confiar en dos personas: una chica que se llama Daniela Luján y en su servidor, Ricardo Margaleff, para hacer un programa de comedia que le vamos a poner mucho amor”, dijo el integrante de Me Caigo de Risa.

Hasta el momento no se sabe la fecha del estreno de la serie “Tú crees” que protagonizarán Ricardo Margaleff y Daniela Luján.

