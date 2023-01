¿Merlina tendrá su temporada 2 en Amazon Prime Video?

“Merlina” se convirtió en unas de las series más populares de Netflix de finales de 2022 por el espectacular trabajo de Jenna Ortega, su baile viral y la vibra oscura y darks.

No obstante, el sueño “aesthetic” no duró mucho, pues se especula que la segunda temporada de “Merlina” podría ya no estar en Netflix.

De acuerdo con el portal IndieWire, una fuente anónima reveló que la serie podría abandonar Netflix pues MGM, el estudio productor de “Merlina” y que fue comprado por Amazon.

Por si fuera poco, Netflix no ha anunciado una segunda temporada de la serie de Jenna Ortega, por lo que se especula que ésta podría realizarse en exclusiva para Amazon Prime Video.

No obstante, esto son puras especulaciones, pues, en caso de que Netflix decidiese no renovar “Merlina” para una segunda temporada, la plataforma conservará los derechos de la serie hasta 2032.

No obstante, una fuente afirma que Amazon podría decidir romper su contrato, lo cual no le saldría barato, pues cuando Disney sacó sus producciones de Netflix, tuvo que pagar mil millones de dólares.