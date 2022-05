Met Gala 2022: Kim Kardashian usa icónico vestido con el que Marilyn Monroe le cantó a John F. Kennedy

Kim Kardashian impactó en la Met Gala 2022, ya que lució el icónico vestido que Marilyn Monroe usó en 1962 para cantar "Feliz cumpleaños" al presidente John F. Kennedy.

Se trata de un vestido ceñido adornado con más de 6000 cristales cosidos a mano por el costumier Jean Louis.

De acuerdo con la propia Kim Kardashian fue el Museo Ripley’s Believe it or not quien le ofreció a la socialité y empresaria la oportunidad de llevar esta icónica pieza de la historia de la moda. “Estoy eternamente agradecida por este momento”, dijo Kim en sus redes sociales.

Así desfiló Kim Kardashian en la Met Gala 2022

Kim Kardashian lució el vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala 2022 y lo combinó con un abrigo blanco, además de que llevó un peonado recogido y unos aretes largos.

Kim Kardashian con el vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala 2022 Foto: AP

La socialité solo se puso el vestido original unos minutos para poder recorrer la alfombra roja y fue asistida por una persona de Ripley's. Kim kardashian usó una réplica para el resto del evento.

“Soy muy respetuosa con el vestido y con lo que significa para la historia de Estados Unidos. Nunca querría sentarme en él, ni comer en él, ni correr el riesgo de que se dañe, y no llevaré el tipo de maquillaje corporal que suelo llevar”, dijo la empresaria.

KR