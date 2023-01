Michelle Renaud afirma que morirá joven: "no sé cuánto voy a durar"

Michelle Renaud encendió las alarmas entre sus fans, pues la actriz de 34 afirmó que va a morir joven, por lo que desató una gran cantidad de teorías respecto a lo que podría hacer o pasarle.

Así lo dijo Michelle Renaud durante su asistencia al programa “Netas Divinas”, en el cual dijo que su paso por el plano terrenal será breve y efímero.

“Para mí, todos buscamos dejar como una huella, dejar como un legado. Yo sé, no sé por qué siempre he traído como este rollo de que he sido tan afortunada en la vida y me va tan padre en todo que siento que voy a morir joven”, dijo.

“Eso es algo que siempre lo he dicho como: ‘es que, qué me falta, ¿sabes?, y tal vez lo tengo que trabajar y no sé qué onda, pero siempre ha habido este rollo mío de: ‘Híjole, no sé cuánto voy a durar aquí'”, agregó Michelle Renaud.

La famosa agregó que esta idea se le implantó cuando su mamá murió a los 52 años, mientras ella tenía 25. Por ello dijo que, para que su hijo la recuerde, le dejará su vida plasmada en redes.

“Encontré en mi Instagram la manera en cómo le voy contando mi vida a mi hijo. Y yo la neta pongo lo que pienso, lo que siento. Mis amigas de pronto me dicen: ‘Qué cursi te viste hoy’ y les digo: ‘Es que eso lo sentí, no me quedó pensando tres horas qué pongo. Es como se me vino un comentario, una idea, un aprendizaje y busco la foto y lo pongo, o quiero ver, voy poniendo y voy marcando todas las etapas de mi vida”, remarcó Michelle Renaud.