Michelle Rodríguez confiesa que le dio COVID... ¡a 2 semanas de vacunarse!

La comediante Michelle Rodríguez reveló que dio positivo a COVID-19, pese se vacunó dos semanas antes de su diagnóstico.

Así lo dio a conocer la actriz de “40 y 20” a través de sus redes sociales:

"Pues así la cosas... Hace unos días salí positiva a COVID. No sabemos de dónde, ni cómo, pero gracias a Dios estoy bien", escribió en su Instagram junto a una foto donde aparece recuperándose de la enfermedad.

"Con pocos síntomas y mis signos estables. Hace dos semanas me vacuné y aún así logré contagiarme, así que no ha más que seguir cuidándonos y cuidando a los demás. No aflojemos ni tantito!”, agregó.

Michelle Rodríguez no dejó de agradecer las muestras de apoyo que sus fans le han enviado e hizo hincapié en que todas las producciones televisivas están manejando estrictos protocolos sanitarios.

“En las producciones se están acomodado los tiempos a favor de todos. Salimos a trabajar, estamos expuestos y vulnerables, así que mientras tengamos salud y empatía seguiremos adelante", aseguró.