Michelle Vieth contará la verdad de su video sexual en un documental

Fue hace más de una década cuando Michelle Vieth se vio envuelta en un escándalo, luego de que su exesposo Héctor Soberón supuestamente difundió un video sexual que ambos protagonizan. Ante ello, la actriz revelará la verdad de lo ocurrido en un documental.

Así lo reveló Michelle Vieth a los medios de comunicación, a los cuales también les aseguró que sus cuatro hijos están enterados de la existencia del polémico video.

“Yo creo que siempre he hablado con la verdad, mis hijos no están ajenos a la situación, yo siempre he hablado con ellos", dijo.

“Uno de los errores más grandes que cometemos como padres es el subestimar a nuestros hijos, es el pensar que a un niño de 3 o 4 años no le puedes hablar cosas que necesitan saber, o sea, hay que hablar con ellos a su nivel, bajarte tu como adulto a su nivel y hablar las cosas como son”, agregó.

Respecto al documental, el cual lleva preparando desde 2018, destacó: “en su momento conocerán lo que yo viví como tal, documentado, por eso, el interés de hacer un documental como tal, no un chisme, no novela o algo que se asemeje a la realidad”, agregó.

Michelle Vieth no reveló la posible fecha de estreno de la producción, ni los medios de distribución.