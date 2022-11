Michelle Vieth revela que podrían quitarle la matriz: "sangré por 6 meses"

Michelle Vieth rompió el silencio y habló acerca de la enfermedad que le impidió competir en “Las estrellas bailan en Hoy” y por la cual podrían quitarle la matriz.

La primera vez que Michelle Vieth habló acerca de su padecimiento fue a finales de octubre, pero no dio grandes detalles; no obstante, la famosa se abrió ante la prensa y contó cómo es vivir con el trastorno ginecológico llamado adenomiosis.

En entrevista con “Sale el Sol”, la famosa señaló que ya está en tratamiento y dijo que podría ser operada del útero por la adenomiosis.

"Tuve un sangrado por seis meses continuo. Estoy ahorita en tratamiento, y de hecho mañana me voy a hacer unos análisis para ver si el tratamiento funcionó o si voy a tener que hacerme la operación. Todavía no está nada en concreto, pero ya la anemia está un poquito más controlada", dijo.

Michelle Vieth dijo dará a conocer si es que la van a operar: “pues ya les anunciaré a ustedes cuál es la etapa que sigue, según tengo entendido, no te lo corroboro al 100 por ciento, me van a tener que remover la matriz, pero aún no es algo confirmado".

¿Qué es la adenomiosis?

La adenomiosis es una afección que se produce cuando las células que normalmente recubren el útero crecen dentro del tejido muscular de la pared del órgano.

Suele ocurrirle a las mujeres mayores de 30 años que han tenido un embarazo a término y hasta la fecha se desconocen las causas exactas de su causa, aunque especialistas consideran que es el resultado del daño a la pared interna del útero durante el embarazo, el parto o un procedimiento quirúrgico.