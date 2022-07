Montserrat Oliver revela que se divorció virgen de su esposo en su primer matrimonio (VIDEO)

La conductora Montserrat Oliver contó cómo fue su primer matrimonio en el que se divorció virgen de su esposo.

La modelo ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que recordó que la primera vez que se casó fue a los 23 años.

Montserrat Oliver dijo que bajo su formación religiosa y conservadora ella pensaba que al estar en una relación con una persona tenía que casarse, por lo que el hombre le propuso matrimonio.

“Me acuerdo que un día me dio el anillo. Me dio mucho nervio, me lo dio con un mono de peluche horrible y abajo del brazo traía el anillo. Tenía 22 y al año me casé. Hoy en día no lo volvería hacer ni de chiste”, mencionó la conductora.

Montserrat Oliver recordó que ella pagó la boda, pero que llegó ilusionada porque cumplió la promesa de llegar virgen al matrimonio.

Montserrat Oliver dice que se separó virgen

Montserrat Oliver contó que su noche de bodas fue un desastre y aunque recibieron ayuda profesional, la modelo señaló que siguió con el matrimonio durante cuatro años, con la esperanza de que todo se resolvería, pero no fue así.

La conductora incluso fue a hablar con un sacerdote, por sugerencia de su mamá, ya que el matrimonio está en decadencia. Por lo que inició el trámite de divorcio: “Por mis circunstancias, yo me divorcié virgen”.

Posteriormente, Montserrat Oliver conoció a Yolanda Andrade, con quien mantuvo una relación por más de diez años, con quien actualmente sostiene un vínculo de amistad y laboral.