Muere Burt Young a los 83 años, actor que interpretó a Paulie en 'Rocky'

Medios estadounidense informaron la muerte de Burt Young, actor quien dio vida al cuñado de Rocky Balboa en la famosa cinta protagonizada por Sylvester Stallone. El histrión, quien tenía 83 años, fue nominado al Oscar por su papel de Pauline en la cinta del famoso pugilista iltaloamericano.

De acuerdo con su familia, Burt Young murió el 8 de octubre en Los Ángeles, reveló el diario The New York Times. La información fue proporcionada por la hija del actor, Anne Morea Steingieser. quien no dio detalles de la causa del deceso.

Young fue un tipo duro en la vida real, que generalmente interpretaba a tipos duros en la pantalla. Fue un cliente podrido de Jack Nicholson en "Chinatown", fue el mafioso "Bed Bug" Eddie en "El Papa de Greenwich Village" e interpretó al protector de Rodney Dangerfield.

También apareció en cuatro películas en cuatro años consecutivos con su compañero de Queens James Caan: "Cinderella Liberty", "The Gambler", "The Killer Elite" y "Harry and Walter Go to New York", antes de trabajar. juntos de nuevo en "Mickey Blue Eyes".

Asimismo, interpretó a Paulie Pennino, hermano mayor de la esposa de Rocky, quien se convirtió en su mejor amigo. Young fue fundamental en la franquicia MGM desde su estreno en 1976. Fue Paulie quien le dio la idea a Balboa de entrenar en un congelador, golpeando reses y fue un elemento básico de todas las películas del pugilista.

Su actuación le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto por su papel en la primera cinta, aunque años más tarde recibiría dos nominaciones en los Razzie, quienes premian a lo pero del cine. Las nominaciones fueron por el mismo personaje en la cuarta y quinta parte de la legendaria saga protagonizada por Sylvester Stallone.

DGC