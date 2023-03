Muere Ignacio López Tarso a los 98 años

El actor Ignacio López Tarso murió a los 98 años, luego de permanecer hospitalizado durante algunos días debido a una neumonía.

A través de las redes sociales se dio a conocer el fallecimiento del actor.

El pasado 6 de marzo se dio a conocer que Ignacio López Tarso estaba hospitalizado debido a dos enfermedades, una de ellas era neumonía y la otra por problemas intestinales.

Y aunque el actor se encontraba estable, su hijo Juan Ignacio Aranda, dio a conocer, por medio de un mensaje que compartió a los medios, que Ignacio López Tarso ya no podía comer y sigue en terapia intermedia.

“Don Ignacio López Tarso, mi padre, está dando la batalla contra una neumonía grave. Su estado de salud en general es delicado. Sigue en terapia intermedia”, señalaba el mensaje.

Asimismo, el hijo de Ignacio López Tarso comentó que el actor estaba inconsciente y que además se le habían desarrollado otras enfermedades.

“Tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11 pm”, dijo.