Muere la mamá de Victoria Ruffo y Alex Kaffie llora en pleno programa al dar la noticia

La mamá de Victoria Ruffo, Guadalupe Moreno Herrera, murió este 8 de marzo a los 89 años de edad, por un infarto.

El periodista Alex Kaffie lloró en pleno programa al hablar del fallecimiento de la madre de la actriz de telenovelas.

En el programa Sale el Sol se presentó la nota, en la que se informó que el funeral de la mamá de Victoria Ruffo se llevó a cabo en la Ciudad de México y estuvo acompañada de sus hijos, sus hermanas y de su esposo el político Omar Fayad.

La actriz contó que su mamá se fue tranquila y que no sufrió, aunque para la familia sea doloroso, ellos saben que están en un lugar mejor.

“Estamos tranquilas las tres hermanas porque ya estaba con ganas de irse mi mamá”, dijo Victoria Ruffo y destacó que su mamá era honesta, trabajadora y les dejó como enseñanza el amor familiar.

La actriz mencionó que su mamá era su fan número 1 y que le encantaba verla llorando en las telenovelas.

te puede interear Adiós a la siempre polémica Tigresa

Las hermanas de Victoria Ruffo mencionaron que su mamá también era querida en redes sociales, ya que los usuarios la conocían por las historias que ellas ponían y que por eso la llamaban “La mera mera”.

Alex Kaffie llora por la muerte de la mamá de Victoria Ruffo

Cuando terminó la nota de la muerte de la mamá de Victoria Ruffo, en el programa de Sale el Sol, el periodista Alex Kaffie no pudo contener las lágrimas, pues aseguró que él no puede ver esas noticias porque considera que las mamás nunca se deberían de morir.

“Estas noticias siempre me ponen muy mal, porque siempre he pensado que las mamás no deberían de morirse nunca, discúlpenme”, dijo Alex Kaffie.

Su compañera Ana María Alvarado se solidarizó con él y aseguró que es muy triste cuando alguien pierde a su mamá, mientras que Johanna Vega-Biestro también lloró, pues recientemente ella también perdió a su mamá.