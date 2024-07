Muere la modelo Hailey Merkt a los 31 años ¿qué le pasó?

Los fans de la moda están de luto, pues se dio a conocer la devastadora noticia de la muerte de la modelo Hailey Merkt, a través de sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con el mensaje que compartieron sus familiares, la querida modelo sucumbió a los tiernos 31 años de edad al mortal cáncer que la aquejaba y que terminó por arrebatarle la vida.

El mensaje con el cual se dio a conocer la lamentable noticia fue acompañado por una foto de Hailey Merkt junto a sus perritos, los cuales amó en vida.

"Con el corazón roto compartimos que nuestra querida Hailey ha fallecido después de una valiente lucha por su vida. Hailey se enfrentó a este viaje con una fuerza, gracia y desinterés inimaginable", señalaron sus familiares afligidos.

Los parientes de la famosa señalaron que murió rodeada de sus seres queridos, "haciendo lo que más apreciaba sin remordimientos".

Se dio a conocer en el post que meses antes se había sometido a un tratamiento para la leucemia y trasplantes de células madre. Lamentablemente, los esfuerzos de los médicos no fueron suficientes para impedir que la parca bajara a cosechar su espíritu.

"Su determinación, coraje y voluntad de vivir superaron cada línea de tiempo que los médicos le dieron, y eligió pasar sus últimos momentos rodeada de seres queridos", agregaron sus familiares.

Hailey Merkt fue descrita como "todo menos aburrida, siempre histéricamente divertida y como alguien que vivió plenamente el momento presente. Hailey abrazó la vida con un entusiasmo inigualable: su hermoso espíritu ha tocado innumerables vidas".

"Hailey será profundamente echada de menos por todos los que la conocían. Su risa, su amor y su espíritu vibrante han dejado una huella innegable en nuestros corazones. Mientras lamentamos su pérdida, encontramos consuelo en saber que su espíritu vivirá en todas las vidas que tocó. Descansa en paz, Hailey", agregó la familia de la modelo.

Asimismo, en una página de GoFundMe, que fue creada para recaudar fondos para su tratamiento médico, se dio a conocer que Hailey Markt murió el viernes 26 de julio, después de que se realizó el trasplante de médula ósea.

Ese día le dijeron que tenía nueve meses de vida, pero en realidad solo tenía seis semanas antes de recibir la terrible noticia de que las células de leucemia estaban de vuelta y se movían rápidamente.

La famosa modelo dedicó un triste mensaje a su familia en donde hizo notar que ya había aceptado la muerte: "Ya no me preocupo por mí misma, pero no puedo soportar ser la causa de tanto dolor para las personas que amo".