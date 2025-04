Aranceles: México libra recíprocos y a comercio vía T-MEC; siguen a acero, autos…

México libró la imposición de aranceles recíprocos por parte del presidente estadounidense Donald Trump gracias al Tratado comercial que sostiene con ese país y Canadá (T-MEC); sin embargo, se mantiene la incertidumbre por las tarifas impuestas al sector automotriz, al acero y aluminio y a los bienes enviados no amparados en el tratado comercial, porque no queda claro cómo se implementarán.

De acuerdo con la hoja informativa que publicó la Casa Blanca, México y Canadá cuentan con las órdenes IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) ligadas al fentanilo y migración, las cuales siguen vigentes, pero se encuentran en pausa y no serán afectadas por las tarifas recíprocas, mientras que las mercancías que cumplen con el T-MEC continuarán “sujetas a un arancel del 0 por ciento”.

El Dato: AmSoc llama a México a mantener un diálogo productivo y una cooperación bilateral activa con Estados Unidos tras la exención obtenida junto a Canadá.

No obstante, aquellas que no cumplen con el acuerdo comercial pagarán un gravamen de 25 por ciento y los productos de energía y potasa que no estén amparadas deberán cumplir con el pago de un arancel de 10 por ciento.

La Casa Blanca añadió que, si se rescinden las órdenes IEEPA de migración y fentanilo, aquellas mercancías que cumplan con el T-MEC seguirán con tasa cero, y las que no, se sujetarán a la tarifa recíproca de 12 por ciento.

“Para Canadá y México, las órdenes IEEPA vigentes sobre fentanilo/migración siguen vigentes y no se ven afectadas por esta orden. Esto significa que los productos que cumplen con el T-MEC seguirán sujetos a un arancel del 0 por ciento, los que no lo cumplen, a un arancel del 25 por ciento, y los productos de energía y potasa que no lo cumplen, a un arancel del 10 por ciento. En caso de que se rescindan las órdenes IEEPA vigentes sobre fentanilo/migración, los productos que cumplen con el T-MEC seguirán recibiendo trato preferencial, mientras que los que no lo cumplen estarán sujetos a un arancel recíproco del 12 por ciento”, se especifica en el documento.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, si se suspende ese arancel del 25 por ciento que tiene Estados Unidos sobre sus socios comerciales, México pagaría 12 por ciento con los bienes que son exportados fuera del T-MEC.

“Sigue siendo un arancel mucho menor del que se contempla para otras economías”, destacó la directiva.

Tras el anuncio del presidente estadounidense, el peso mexicano cerró la jornada en 20.19 pesos por dólar, es decir, tuvo una apreciación de 0.80 por ciento o 16.2 centavos, con un tipo de cambio mínimo de 20.19 pesos por billete verde y un máximo de 20.51 pesos por dólar. Esta ganancia ocurrió porque Trump no mencionó a México en los aranceles recíprocos, y porque seguirán las exenciones de aranceles a las importaciones que cumplan con el T-MEC, indicó Gabriela Siller Pagaza.

Y aseguró que, en el primer mandato de Donald Trump, cuando inició la guerra comercial con China, México ganó una participación importante en el mercado, y en un contexto en donde Estados Unidos comenzó, de nueva cuenta, una disputa con todo el mundo, el país podría volver a apoderarse del mercado.

“Esto dependerá de qué tan rápido las empresas en México cumplan con los criterios del T-MEC y de los resultados de la revisión/renegociación que se hará del Tratado comercial. Aún hay riesgos, pero por lo pronto se ve una oportunidad de mercado”, agregó.

Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo a La Razón que la política comercial de Donald Trump busca evitar la triangulación de mercancías que provienen de China, es decir, que lleguen a México y se exporten hacia Estados Unidos.

Además, señaló que la estrategia empleada por el mandatario estadounidense es mantener vigente el T-MEC, “o al menos no declarar formalmente su disolución”, porque el tratado comercial le permite seguir teniendo control regional de América del Norte.

Por su parte, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index), sostuvo que, la política comercial del gobierno estadounidense es un enorme riesgo para los trabajadores del sector industrial, porque “desequilibra las cadenas de suministro y genera incertidumbre” para el nearshoring y los anuncios de inversión.

No obstante, respaldó la respuesta que ha tenido la Presidenta Caludia Sheinbaum para impulsar y acelerar el Plan México, con lo que se fortalece la economía del país y el bienestar social.

A su vez, la American Society of Mexico (AmSoc) indicó en un comunicado que México tiene una “posición estable” si se compara con otros países, pues el presidente Trump no le impuso aranceles recíprocos por la integración económica que tiene con Estados Unidos.

“La American Society of Mexico recomienda continuar manteniendo un diálogo productivo y una cooperación bilateral activa, con el objetivo de preservar la estabilidad económica y comercial en la región”, indicó Larry Rubin, presidente de American Society of Mexico.

Añadió que pese a la incertidumbre por las nuevas políticas comerciales, México podría considerarse un beneficiado en este contexto al conservar su papel como socio estratégico clave para Estados Unidos y evitar, por ahora, la aplicación de aranceles adicionales.

Productos de exportación │ Algunas mercancías mexicanas que se exportan y que cumplen con las reglas del T-MEC. ı Foto: La Razón