Cumplió Trump; Sheinbaum responde hoy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su amenaza y anunció la imposición de un arancel universal de 10 por ciento a las importaciones de todos los países, a los que en algunos casos impondrá tarifas más altas, pero ese nuevo impuesto-base no se aplicará a México y Canadá, sus socios en el T-MEC, que seguirán obligados al 25 por ciento arancelario de productos fuera de ese tratado, a lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que responderá hoy con la presentación de un programa integral para el fortalecimiento de la economía e industria automotriz.

En su mensaje desde Washington, Trump dijo que a China le impondrá un arancel de 34 por ciento; a la India, 36; a la Unión Europea, 20 y a Japón, 24, previa advertencia de que su gobierno calculará aranceles a cada país, que dependerá de los impuestos que éstos le cobren al suyo, y acabar con “otras formas de hacer trampa”, al reiterar que en los casos de sus dos vecinos y socios, “si quieren un arancel cero, deben fabricar sus productos aquí mismo en Estados Unidos”.

En su mañanera de ayer, al referirse a su intención de fortalecer la industria automotriz, la Presidenta dijo que el país produce la mitad de lo que exporta y el resto se queda aquí, pero que “el problema es que estamos importando muchos vehículos, particularmente de Asia, y no es nada en particular contra ningún país asiático, ni mucho menos, pero resulta que hay vehículos compactos que se venden mucho en México, que no se fabrican en México y son para el mercado nacional, no se exportan a ningún lado”.

Abundó en que “si nosotros queremos fortalecer la industria automotriz, pues no es nada más el tema de Estados Unidos, sino cuánto estamos importando y cómo hacer que los vehículos o la mayoría de los vehículos que se compran en México se fabriquen en México, frente a la nueva situación internacional que tenemos”.

Después de presentar una iniciativa sobre desaparición forzada, que otorga a las madres buscadoras estatus de “auxiliares de búsqueda” en la Comisión creada para ello, el senador Manlio Fabio Beltrones propuso que sea desahogada en un parlamento abierto en el que se escuche a ellas y a los representantes de los colectivos.

Todos en Morena impugnaron ayer ante el Tribunal Electoral la prohibición del INE a que Presidencia, Gobernación, gobiernos estatales y municipales, promuevan la elección judicial y, como cuando lo hizo la oposición contra la sobrerrepresentación del guinda y aliados en la conformación de Cámara de Diputados, se quejan de una “indebida interpretación” de un artículo constitucional.

Esperan despertar interés ciudadano en un desaseado proceso.