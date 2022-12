Muere Terry Hall, vocalista de la banda The Specials ¿De qué falleció?

Terry Hall, vocalista de la banda de ska The Specials, falleció a los 63 años, así se dio a conocer a través de las redes sociales de la agrupación.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento, tras una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los más brillantes cantantes, compositores y letristas que este país ha producido”, se lee en el mensaje de The Specials para despedir a Terry Hall.

“Terry fue un marido y padre maravillosos y una de las almas más amables, divertidas y genuinas. Su música y sus actuaciones encapsularon la esencia misma de la vida... la alegría, el dolor, el humor, la lucha por la justicia, pero sobre todo el amor. Todos los que lo conocían y lo amaban le echarán mucho de menos y deja atrás el don de su notable música y profunda humanidad”, continuó el mensaje.

¿Quién era Terry Hall de ska The Specials?

Terry Hall era un músico inglés que nació el 19 de marzo de 1959, conocido por haber sido el vocalista de The Specials y también ser miembro de agrupaciones como Fun Boy Three, The Colourfield y Terry, Blair & Anouchka.

A la edad de 12 años fue secuestrado y abusado sexualmente por una red de pedófilos, hecho que quedó registrado en la canción ‘Well Fancy That’ de Fun Boy Three . Abandonó la escuela antes de cumplir los quince años, y tomó varios trabajos a corto plazo. A la edad de 19 años, Hall se unió a The Coventry Automatics, que después se convertiría en The Specials.

En 1979 lanzaron su álbum debut que incluía canciones como "Little Bitch", "Nite Klub" y "Too Much Too Young". Hall colaboró componiendo varios de los temas de ese álbum.

En octubre de 1980, la banda lanzó su segundo álbum, More Specials, que incluía canciones como "Enjoy Yourself", "Rat Race", y "Hey, Little Rich Girl". El último sencillo que Hall grabó con esta banda fue Ghost Town, que alcanzó el puesto número uno en las listas del Reino Unido.

Luego de dos años con The Specials, Hall formó un grupo de música new wave denominado Fun Boy Three junto a otros dos exmiembros de The Specials, Lynval Golding y Neville Staple.