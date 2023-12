¿Quién era y de qué murió Andre Braugher de Brooklyn Nine Nine? Aquí te decimos

Este martes, la noticia de la muerte de Andre Braugher, miembro del cast de Brooklyn Nine Nine, sorprendió enormemente al público a nivel internacional, pues no es un secreto que en la serie policiaca el actor cautivó a miles de personas alrededor del mundo con su personaje del capitán Raymond Holt.

Sin embargo, con 61 años, el también conocido por ser el detective Frank Pembleton en la serie dramática Homicide: Life on the Street, falleció después de una breve enfermedad.

¿Quién fue Andre Braugher y de qué murió?

Nacido el 1 de julio e 1962 en Chicago, Illinois, Andre fue el cuarto hijo de Floyd y Sally Braugher quien tras crecer al oeste del estado americano, ganó una beca para la universidad de Stanford, de donde se graduó en teatro en 1984; posteriormente asistió a la división de Drama de Julliard, de donde se graduó en 1888.

Su primer papel fue en la película basada en la guerra civil estadounidénse "Glory", en 1989, donde interpretó a Thomas Searles, un hombre libre del norte de Estados Unidos que se une al primer escuadrón negro de la Armada Federal.

Sin embargo, sus roles más representativos fueron el del detective Frank Pembleton en la serie dramática Homicide: Life on the Street, así como su participación en Men of a Certain Age como el vendedor de autos Owen Thoreau Jr. y finalmente, el capitán de la policia Raymond Holt en Brooklyn Nine-Nine. El actor ganó 2 Emmy Awards a lo largo de su carrera y fue nominado en 11 ocasiones; asimismo, fue nominado en dos ocasiones a los Globos de Oro.

El actor se robó el cariño del público con su papel en Brooklyn Nine Nine Especial

Si bien el actor mantuvo su vida privada la mayor parte del tiempo, se casó en 1991 con la actriz Ami Brabson, con quien compartió pantalla en Homicide: Life on the Street. La pareja se conoció en el set y se mantuvieron juntos hasta la muerte de Braugher, sin embargo, tuvieron tres hijos; Michael, Isaiah y John Wesley. Hasta el momento, se desconoce la enfermedad que tenía el actor