¿Quién era y de qué murió el cantante Elio Roca?

El cantante argentino Elio Roca, conocido por interpretar música romántica falleció la madrugada de este domingo a los 78 años.

Roberto Bracone, nombre real de Elio Roca, estuvo hospitalizado desde el mes de noviembre por una “lumbalgia aguda” acompañada de una “hernia de disco en la cintura”. Fue sometido a una cirugía de columna que se extendió durante cinco horas, por lo que se recuperaba y se mantenía en observación.

¿Quién era Elio Roca?

Elio Roca nació en un pueblo de Argentina de nombre Presidente Roque Saenz Peña. El propio cantante contó en alguna entrevista que su familia era de escasos recursos y que la casa en la que vivía era de piso de tierra y de niño vendía pan para sobrevivir.

“La gente me decía ‘Robertico, si me cantas te compro pan, entonces yo inmediatamente me ponía a cantar, y era el que más pan vendía de toda la comarca”, contó el cantante el aquella ocasión.

te puede interesar Muere Carlos Marín de Il Divo ¿Qué enfermedad tenía?

Ya más grande de edad, Elio Roca se fue una noche a un bar a cantar y ahí estaba un productor de programas para cantantes aficionados de la televisión de Argentina.

A las dos semanas Elio ya estaba cantando como un profesional en la televisión y a los tres meses grabó su primera producción.

Elio Roca inmortalizó éxitos como “Yo quiero dibujarte”, “Nadie me puede juzgar”, “Deseo ser tu amor”. Además actuó en cinco películas, ganó 20 premios y tuvo su propio show en televisión.

KR