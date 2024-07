¿De qué murió el DJ Tomcraft repentinamente a los 49 años?

Los amantes de la música electrónica y el agua que parece simple, pero sabe a metal, están devastados y de luto están devastados, pues se dio a conocer la noticia de la súbita muerte del DJ Tomcraft a los 49 años.

Fue la familia de Thomas Brückner, nombre real del DJ, la que dio a conocer la noticia de su deceso a través de redes sociales, detallando que perdió la vida de manera inesperada el pasado 15 de julio:

"Con gran pesar, debemos informarles que ayer, 15 de julio de 2024, nuestro amado padre y esposo falleció. Te llevaremos siempre en nuestros corazones y te amaremos hasta que nos volvamos a reunir", señaló.

La muerte del DJ Tomcraft devastó a todo el gremio de músicos de electrónica de Europa y el mundo, pues dos días antes de su deceso se presentó en el festival Steinbruch Open Air.

El DJ Westbamlmantó su muerte, dando detalles de lo que pudo haber mato a su amigo: "Hablé con él hace tres días y me dijo que se estaba recuperando de una gripe, pero que parecía de buen humor. Tom tenía música nueva fantástica y estaba ansioso por tocar con todos nosotros en Rave The Planet. Como ya sabemos: esto no tenía que suceder. Es realmente desgarrador. Descansa en paz, hermano”.

¿Quién era el DJ Tomcraft?

Thomas Brückner nació el 12 de junio de 1975 y fue mejor conocido por su nombre artístico Tomcraft. Su especialidad era la música house progresiva y el trance progresivo. Sus éxitos más reconocidos son principalmente “Loneliness” y “Prosac”. Lamentablemente, su familia no ha revelado su causa de muerte.

Brückner se hizo un nombre a finales de los años 90 y principios de los 2000 con éxitos de club como “The Circle”, “Prosac” y “Silence”.