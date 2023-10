¿De qué murió el padre de la actriz Pilar Santacruz, Stephanie Salas en 'Luis Miguel, La Serie'?

Pilar Santacruz, actriz que saltó a la fama por haber interpretado a Stephanie Salas en “Luis Miguel: la serie”, está devastada y de luto, pues dio a conocer la triste noticia de la muerte de su padre.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Pilar Santacruz comunicó a sus más de 40 mil seguidores el sensible fallecimiento de su progenitor, en la que acompañó diversas fotos junto a él con un emotivo y lacrimógeno mensaje.

En tales imágenes Pilar Santacruz compartió diversos de los momentos de la vida que pasó junto a su padre: algunas son postales de su niñez y otras de su adolescencia.

“Te voy a extrañar siempre papito. Te amo infinito. Gracias a todos por estar pendientes de la salud de mi papá en los últimos años. Ya está descansando”, señalo, sin revelar la causa de muerte de su papá.

Asimismo, la famosa remarcó que la muerte de su progenitor fue “en paz, rodeado de amor y ternura como él siempre fue”.

¿Quién es Pilar Santacruz?

Pilar Santacruz es una actriz oriunda de la Ciudad de México; ha participado en producciones como “El Chema”, una telenovela de Telemundo, y películas como “La exorcista”, “Tango, tequila y algunas mentiras” y “At Midnigth”.

Saltó al ojo público al interpretar a la polémica “Sophie”, el nombre con el cual nombraron a Stephanie Salas en “Luis Miguel: la serie”.

Lamentablemente, a Stephanie Salas no le pareció la manera en la que fue retratada en “Luis Miguel: la serie”, pues argumentó que no estaba de acuerdo en la manera en la que se abordó el tema de su romance con el padre de su hija Michelle Salas, pues todo fue mostrad de tal manera en la que no se dañara la imagen de Luis Miguel. Asimismo, se desconoce si estuvo de acuerdo con la actuación de Pilar Santacruz.