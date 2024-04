¿De qué murió el papá de Alemán? El rapero le dedica emotivo mensaje

El rapero Alemán está de luto, luego de que él mismo dio a conocer que su papá falleció, por lo que le dedicó emotivos mensajes y un video en las redes sociales.

“Hoy siendo las 8.35 pm partió de este plano terrenal, ustedes saben lo importante que fue mi papá para mí y mi carrera, este es un golpe muy fuerte y creo que llegó el momento de hacer un gran cambio en mi vida, mi familia me necesita más que nunca, nos vemos luego. Los amos y te veo del otro lado Ruli”, escribió el rapero en sus historias de Instagram.

Alemán también publicó un video en el que aparece dándole un fuerte abrazo a su papá y un beso, además también lo acompañó de un emotivo mensaje en el que destaca los valores que le enseñó su padre.

“Siempre te amare Raúl y seguiré con tu legado, siempre fuiste el único hombre que me ponía las reglas claras, me enseñaste de respeto, amor y trabajo pero sobre todo a no dejarme vencer por la vida y así será. Siempre te voy a extrañar hasta volvernos a ver, dios bendiga tu camino hacia la gloria”, se lee en el mensaje del video.

Asimismo, Alemán le dice a sus fans que aprovechen cada minuto que tienen con sus papás y los abracen: “Nada es para siempre, dejen atrás rencores y malos entendidos que siempre es tiempo de ser mejores hijos y hermanos, regresaré más fuerte que nunca”.

¿De qué murió el papá de Alemán?

Desde hace varios meses el rapero compartió ante los medios de comunicación que su papá estaba enfermo de cáncer.

En una entrevista que dio el pasado mes de enero, el rapero aseguró que todos sus recursos los estaba utilizando para poder salvarle la vida a su padre de dicha enfermedad.