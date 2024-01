Filtran VIDEOS de agresiones de Akasha a Alemán: 'te voy a romper todo'

Akasha acuso hace unas semanas al rapero Alemán de haberla violentado y agredido mientras eran pareja, pero el famoso ya salió a dar su versión de los hechos y la confrontó señalándola de difundir información falsa.

El cantante ofreció una conferencia de prensa este 2 de enero para aclarar lo que pasó con Akasha, el artista se presentó en compañía de su abogado y de una psicóloga para explicar lo sucedido.

Que pedo con lo que defendían a Akasha?.

Pd yo siempre creí en alemán, vídeo tomado de tiktok para referencia.

El abogado del cantante aseguró que los audios que filtró Akasha sí son reales y sí es la voz del rapero la que se escucha en las grabaciones, sin embargo, negó que el artista haya golpeado a su exnovia, mencionó que en realidad lo que Alemán hizo contener a la joven.

La psicóloga explicó que la contención es dar un abrazo para inmovilizar a la persona y así evitar que agreda a otros o a ella misma.

“Me perdí el respeto, permití empujones, cachetadas, cosas fuertes, es como si me hubiera traicionado a mí mismo. Hay que dar un paso para atrás y darse la vuelta y reconocer cuando algo está mal”, contó Alemán al respecto.

Ahora, las cosas toman un rumbo más duro en contra de Akasha, pues un influencer subió unos videos en los que se ve a la famosa originaria de Uruguay agrediendo al rapero mexicano toda alterada.

Fue el polémico Temach quien dio a conocer los videos, en los que se escucha a Akasha pedirle dinero a Alemán para dejarlo e irse de su casa: “Dame bastante dinero para que yo me pueda ir a rentar algo, no me quiero ir a la casa de mi mamá a vivir ahí… me quiero largar de aquí, ya no quiero estar contigo”, grita Akasha, mientras Alemán le pide que se calme.

En el mismo clip se puede escuchar que Erick Raúl, el nombre de Alemán, le pide a su ex pareja que se calme, pues ya había roto una pantalla de televisión: “No tienes que estar haciendo esta movie, cálmate, como si estuviera pasando algo gravísimo”.

Ante ello, la uruguaya le dice: “Vete a la mier**, te voy a romper todas tus pantallas antes de irme, pende** de mier**”, mientras anda de violenta.