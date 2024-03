¿Quién era y de qué murió Steve Harley, de los Cockney Rebel?

Los fans de la música retro están de luto, pues e dio a conocer que Steve Harley, líder del grupo de rock británico Cockney Rebel, murió a los 73 años.

La noticia la dio a conocer su familia este domingo 13 de marzo, a través de un comunicado en el que informó que Steve Harley, conocido por la canción "Make Me Smile (Come Up and See Me)" falleció tras haber sido sometido a un tratamiento por cáncer.

Harley había estado de gira hasta hacía poco pero se vio obligado a que cancelar los conciertos que le quedaban para someterse a un tratamiento de un cáncer no especificado.

De acuerdo con su hija Greta, Steve Harley murió "tranquilamente en casa. Sabemos que se le echará de menos desesperadamente por personas de todo el mundo". Destacó que el famoso será recordado por su "pasión, amabilidad, generosidad y mucho más, en abundancia".

El grupo Cockney Rebel surgió a principios de la década de los 70 en Londres. El mes pasado señaló que Steve Harley no estaba bien de salud, e incluso descartó que se sumara a las actividades de la banda: "debido a un tratamiento por cáncer, Steve no puede comprometerse con ningún concierto en 2024"

Steve Harley, cuyo nombre de nacimiento fue Stephen Malcolm Ronald Nice, nació el 27 de febrero de 1951 y comenzó su carrera como solista en Beckenham Arts Lab, fundado por David Bowie.

Más tarde, Steve se ui+o a su amigo John Crocker para fundar la banda Cockney Rebel, la cual saltó a la fama con su primer sencillo, “Sebastian”, perteneciente a su primer álbum “The Human Menagerie”, que fue lanzado en 1973.