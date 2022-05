Ncuti Gatwa: ¿Quién es el actor de "Sex Education" que será el nuevo Dr. Who?

Ya hay un nuevo “Dr. Who” y se trata del actor Ncuti Gatwa, quien sustituirá a Jodie Whittaker en la siguiente temporada.

El anuncio lo dio la BBC, generando expectativa entre los fans de la longeva serie, quienes esperan a ver el desempeño de Ncuti Gatwa como el décimo cuarto Dr. Who.

¿Quién es Ncuti Gatwa, el nuevo Dr. Who?

Ncuti Gatwa tiene 29 años y es originario de Ruanda, es conocido por su papel de Erin en la serie “Sex Education” de Netflix.

Ncuti Gatwa también forma parte del elenco de la serie “Masters of the air” y participó en las películas “Horrible Histories: The Movie” y “The Last Letter from Your Lover”. Asimismo, estará junto a Margot Robbie en la cinta de “Barbie”.

“No hay palabras para describir cómo me siento. Una mezcla de profundo honor, más allá de la emoción y, por supuesto, un poco de miedo. Esta serie significa mucho para todo el mundo, incluido yo mismo, y cada uno de mis talentosos predecesores ha manejado esa responsabilidad y privilegio únicos con el máximo cuidado. Me esforzaré al máximo para hacer lo mismo”, escribió el actor sobre su llegada a “Dr. Who”.

“Russell T. Davies (guionista de la serie) es casi tan emblemático como el propio Doctor y trabajar con él es un sueño hecho realidad. Su escritura es dinámica, emocionante, inteligente y peligrosa”, añadió.

Hasta la fecha la BBC no ha dado más detalles sobre el estreno de la temporada de “Dr. Who” que estelarizará Ncuti Gatwa.