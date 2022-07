Nerea Godínez recuerda a Octavio Ocaña a 9 meses de su muerte: "Ya no siento nada"

Octavio Ocaña murió hace nueve meses en circunstancias misteriosas y con motivo de ello su novia Nerea Godínez emitió un devastador mensaje que deja claro que está lejos de superar el deceso del actor de “Vecinos”.

A través de su Instagram, Nerea Godínez compartió un video en el que recopiló algunos momentos que vivió con Octavio Ocaña y lo acompañó de un emotivo texto.

“9 meses y en este proceso vuelvo a sentir negación e ira. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Te necesito más que nunca”, escribió Nerea Godínez, generando alerta entre los fans.

“Simplemente ya no siento nada, como si mi alma estuviera muerta; nada me emociona, nada me duele, nada me pone triste, como si me hubieran apagado. Sólo sé que te amo y que eso nunca va a cambiar ni un poco”, agregó la joven que se iba a casar con “Benito”.

De entre los comentarios que tuvo el mensaje de Nerea Godínez, destacan los de las hermanas de Octavio Ocaña: Bertha le escribió que “sólo dios sabe por qué. El dolor es y será eterno, pero él te quiere ver bien y feliz. Seguro desde allá arriba se encargará de que así sea. Te adoro, muñeca”.

Mientras que Ana Leticia le dijo que “te abrazo con todo mi corazón, este dolor vivirá en ti hasta que te toque partir terrenalmente. Las aflicciones siempre nos acompañan, pero podemos recuperar la paz y las ganas hasta que decidimos cerrar el proceso de negación. Tómate tu tiempo, ve a tu ritmo, yo oro por ti. Te quiero mucho”.