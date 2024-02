Nicki Nicole llora a medio concierto por su ruptura con Peso Pluma (VIDEO)

La ruptura de Peso Pluma y Nicki Nicole está dando chismes bien deliciosos, pues tras las infidelidades que ambos cometieron todos los fans han estado de tóxicos, tirándose hate entre ellos y defendiendo a su respectivo ídolo. Ahora, se viralizó un vídeo de la argentina llorando desconsolada en medio de un concierto suyo.

Los hechos sucedieron en el concierto que Nicki Nicole ofreció en Guatemala, lugar que se pintó de azul acuoso por las lágrimas que la famosa argentina derramó en honor a su ahora ex, a quien le puso el cuerno con su manager, un random al que todo el mundo le está tirando hate, pues dicen que no levantará la carrera de su clienta como lo pudo haber hecho el mexicano.

Le dijeron que era un perro, después que era una bolsa y nunca subían fotos con él.



Fue al SuperBowl, jangeo con Bad Bunny, agarró a la primer putonga que vio y cuerneo a Nicki.



DON LICENCIADO PESO PLUMA.



— SoyMargarito (@SoyMargariito) February 13, 2024

En el video viral se puede ver cómo Nicki Nicole no pudo contener el llanto mientras le agradecía al querido público guatemalteco: “Más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas. Sentimos muchas cosas y que estén acá hoy, es un gran apoyo para mí de verdad", expresó toda devastada.

“Sé que se lo merecen, porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder. Así que gracias de verdad a toda la gente presente y vamos a seguir", agregó la cantante argentina.

nicki nicole estaba cantando mamichula en su show anoche y en la parte que dice "DEJÓ A SU NOVIO PORQUE ERA UN WANNABE" SE SEÑALÓ la amo — agus (@aerysgot) February 17, 2024

Cabe recordar que fue Nicki Nicole quien anunció su ruptura con Peso Pluma, lo cual hizo a través de un mensaje en sus redes y tras ser captada agarrada de la mano con su manager.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", fueron las primeras palabras que emitió la artista argentina.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", finalizó en ese ahora turbio mensaje, pues muchos afirman que se lo hizo Chat GPT.