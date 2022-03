Oscar 2022: Estas son las predicciones de los premios ¿Quién ganará?

Los premios Oscar 2022 se acercan y en tan solo unos días se dará a conocer a los ganadores de los máximos galardones del cine.

Sin embargo, los expertos en el séptimo arte analizaron quiénes deberían ganar en los premios Oscar 2022.

The Hollywood Reporter publicó un artículo de las predicciones de los Oscar 2022 sobre quienes deberían obtener la estatuilla.

Predicciones de los Oscar 2022

Mejor Película

Como Mejor Película The Hollywood Reporter dice que ganará CODA, la película de Eugenio Derbez y la que se merece el premio sería Drive my car. Sin embargo, durante las otras entregas de premios como los Globos de Oro, así como los SAG la cinta ganadora fue El poder del perro, por lo que podría repetir en los Oscar 2022.

Mejor Director

Uno de los premios más importantes en los Oscar 2022 y de acuerdo con el artículo de The Hollywood Reporter este premio se lo debe ganar Jane Campion, quien es la directora de El poder del perro, una de las cintas favoritas para ganar como Mejor Película.

“Campion extrae actuaciones indelebles de sus cuatro protagonistas mientras reconsidera los mitos del Oeste a través de una lente abrasadora de masculinidad corrosiva, sexualidad reprimida y una historia sigilosa de venganza queer”, se lee en el artículo.

Mejor Actor

De acuerdo con la publicación en esta categoría de los Oscar 2022 ganará Will Smith por su interpretación en King Richard.

“Interpretar a una persona real, especialmente un personaje colorido e inspirador, no es una mala manera de posicionarse para el Oscar de esta categoría. Tanto Will Smith (King Richard ) como Andrew Garfield ( Tick, Tick... Boom! ) dieron las mejores actuaciones de su carrera al hacerlo. Smith ha existido por más tiempo, proviene de un nominado a mejor película y dominó a los precursores, por lo que es una ventaja para él”, señala The Hollywood Reporter.

Mejor Actriz

En esta categoría la publicación indica que posiblemente ganará el Oscar 2022 Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye. “Chastain tiene un poco de impulso, ya que ganó los premios SAG y Critics Choice por el tipo de actuación llamativa que los votantes suelen premiar”.

KR