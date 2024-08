Pablo Montero se fractura el pie por montar a caballo y niega que le hagan cirugía: ' a la salvaje'

Pablo Montero dejó claro que es un señor de rancho que no cree en la medicina y en el sentido común, pues el actor reveló que se fracturó un pie por andar montando descalzo y que se negó a que le operaran la extremidad para sanársela, lo cual le va a traer secuelas.

En una entrevista reciente con la prensa de farándula, Pablo Montero contó que estaba en su rancho y que se le ocurrió montar a caballo descalzo, fue entonces cuando se golpeó el dedo meñique del pie con una herramienta que había en las caballerizas.

Aunque el dolor fue brutal, el actor pensó que se trataba de algo menor, hasta que se hizo una radiografía y en los rayos x pudo apreciar que su dedo estaba destrozado, lo cual sí o sí requería de una cirugía.

“Me quebré el hueso del dedo chico del pie. En mi rancho, estaba montando, después me baje del caballo y me quité todo para estar descalzo y me pegué con un fierro en las caballerizas y me dolió muchísimo. Así anduve como cuatro días y fui a tomarme una radiografía y resulta que estaba quebrado, entonces me querían operar para ponerme una placa para que suelde bien, derechito, como debe de ser”, contó.

No obstante, Pablo Montero rechazó hace se la cirugía debido a sus compromisos de trabajo y eligió una férula para que le ayude a sanar la fractura en su pie… lo cual le va a traer secuelas.

“Opté por eso, por hacerlo más a la antigua, a la salvaje y, obviamente, el dedo no va a quedar como estaba, va a quedar un poquito chueco, pero así lo tengo de todos modos chueco el dedo”, aseguró.

Entre sus compromisos está “Perfume de Gardenia” en la que compartirá créditos con la actriz Aracely Arámbula, con quien el 2000 tuvo un romance de telenovela.