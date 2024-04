¿Otra vez? Acusan a Pablo Montero de irse de restaurante sin pagar: 'Aprovecha descuido'

El cantante Pablo Montero volvió a ser acusado de irse de un restaurante sin pagar la cuenta, esta vez en Quintana Roo, por lo que el artista está siendo criticado nuevamente.

En la página de Facebook “Semanario playa noticias”, se publicó una denuncia ciudadana de una persona que afirmó que el cantante de ranchero estuvo en un restaurante de aguachiles en Playa del Carmen, pero que el artista se fue sin pagar la cuenta.

Al parecer el cantante que interpretó a Vicente Fernández en su serie biográfica aprovechó que no lo veían los meseros para salirse sin pagar la cuenta.

“Hoy me tocó ver a este señor Don Pablo Montero, en los aguachiles playa del Carmen, Av. 34 , si alguien me lo cuenta no lo creo, se retiró del lugar sin pagar la cuenta, aprovechando descuido de los meseros, qué poca neta… ver la cara de frustración del mesero, lo que cuesta ganarte el sueldo, para que haya personas como este tipo”, se lee en la publicación.

Publicación que acusa a Pablo Montero Foto: FB

Pablo Montero estaba acompañado de una mujer, pues también se publicó una fotografía en la que se le puede ver muy sonriente luciendo un sombrero café, mientras la persona que lo acompañaba está de espaldas y sostiene una cerveza con una de sus manos.

Los usuarios de Internet señalaron que es una práctica común de Pablo Montero, algunos cibernautas aseguran que han trabajo en lugares que ha visitado el actor y que también se ha ido sin pagar.

“Él siempre hace eso, también lo hizo en Cancún”, “Aún nos debe el café, no fuimos las únicas”, “Vayan a cobrarle a su casa para que le dé pena total todos sabemos que el señor prepotente vive en el complejo de Puerto Aventuras y siempre es prepotente”, señalaron los usuarios de Internet.

Pablo Montero acepta que no paga la cuenta

En junio de 2022, Pablo Montero confesó que no pagó la cuenta de un exclusivo restaurante de Polanco, aseguró que estaba con 15 personas y la cuenta era de unos 15 mil pesos y dijo que querían que él pagara, por lo que él decidió adelantarse e irse del lugar.

“Lo del restaurante, yo fui un rato con un grupo de 15 personas y me querían enjaretar la cuenta a mí, y yo les dije: ‘Yo pago lo que consumí, no la cuenta de 15 personas, están mal’”, señaló el cantante.

Pablo Montero acusó que por ser figura pública le querían cobrar en el restaurante: “Como yo soy una persona pública, se van sobre mí. ¿Yo por qué tengo que estar pagando la cuenta de todas esas personas?”, explicó el artista

En otra ocasión, Pablo Montero armó un tremendo escándalo en otro restaurante, en donde no pagó, contrató al mariachi y amenazó a la gente para que le ayudarán a cooperar para pagarle a los músicos, porque dijo que él no canta gratis.