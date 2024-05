Pablo Montero se cae en pleno show y desata las burlas: 'Ya me voy pa'l suelo' | VIDEO

El cantante Pablo Montero sufrió una vergonzosa caída mientras estaba ofreciendo un concierto en San Diego con motivo del 5 de mayo, día que celebran en grande en Estados Unidos.

Todo sucedió cuando el cantante mexicano estaba en el Sea World San Diego, de Estados Unidos, mientras realizaba su presentación y se tropezó con la escenografía del lugar.

En ese momento Pablo Montero estaba interpretando un fragmento que dice: “Ya me voy”, sin embargo, los fans que estaban presenciando el momento no dudaron en reaccionar con ingenio y le gritaron al cantante “Ya me voy pa’l suelo”.

#6May | El cantante 🎶 Pablo Montero vivió un peculiar momento durante el Sea World San Diego, #EEUU, mientras realizaba su presentación y se tropezó con la escenografía del lugar.



📹 RRSS pic.twitter.com/ZhBHedAeh7 — 2001online (@2001OnLine) May 6, 2024

Pablo Montero se levantó rápidamente y continuó cantando, sin embargo, los memes y las risas no faltaron en las redes sociales, hasta volver viral el momento.

Las polémicas de Pablo Montero

En los últimos años Pablo Montero ha acaparado las portadas y los titulares de los medios de comunicación debido a sus escándalos que ha protagonizado en las redes sociales.

Lo han acusado de haberse ido de restaurantes sin pagar, en más de una ocasión, la primera vez que lo exhibieron él confesó que solo pagó lo que era suyo y cómo iba acompañado de otras personas, pues dijo que de ellos no se hacía responsable de la cuenta.

Pero sin duda la acusación más grave en contra del cantante mexicano fue cuando una joven los acuso de abuso sexual, cuando él ofreció un concierto en el sureste de México. La joven testificó que el artista la habría obligado a tener relaciones sexuales con él.

Sin embargo, después se dijo que la familia de la joven y el cantante llegaron a un acuerdo monetario.

También ha sido exhibido por golpear a una reportera del programa de Ventaneando, por lo que el músico tuvo que disculparse con ella y se ofreció a comprarle nuevamente su equipo, luego de que Pablo Montero habló con Pati Chapoy al aire en su programa.